Москва, 11 марта, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Санкционная политика Запада направлена на «удушение народа» России, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно четкая цель — удушение страны, причем не только ее элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа», — заявил он.

Панкин добавил, что западные страны стремятся минимизировать участие России в мировой экономике, а также подорвать обороноспособность страны за счет экономических санкций. Кроме того, Запад планирует путем санкций поднять протесты внутри России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Россия якобы находится под угрозой дефолта из-за западных антироссийских санкций. По ее словам, экономические ограничительные меры якобы загнали Россию в глубокую рецессию.