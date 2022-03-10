Москва, 11 марта, 2022, 01:12 — ИА Регнум. В ДНР стремится приехать множество волонтёров, но они не могут въехать на территорию республики. Об этом 11 марта ИА REGNUM сообщил один из волонтеров в Донецкой Народной Республике, посетивший окрестности Мариуполя.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В связи с мобилизацией в Народную милицию оказались пустыми многие рабочие места, и жизнь почти встала. Не работают многие автобусные маршруты — водители мобилизованы, заменить их некем», — сообщил собеседник агентства.

По словам волонтера, многие люди в РФ готовы въехать в ДНР и работать бесплатно — водителями автобусов, грузовиков по доставке воды, сиделками у лежачих больных, санитарами, и т.д.

«Проблема с въездом — их не пускают в ДНР! Пожалуйста, пропустите волонтёров в республику — они помогут множеству людей. Они готовы работать бесплатно, их много, но им нужно обеспечить въезд в ДНР, а также — легальный статус, условия для проживания (общежитие) и хоть какое-нибудь питание» — заключил волонтёр.

Напомним, что 24 февраля началась операция по демилитаризации и денацификации Украины, в рамках которой были освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Город Мариуполь, известный как база неонацистов, окружен.