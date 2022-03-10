Рим, 10 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В России работают 447 итальянских компаний, заявил в четверг, 10 марта, глава итальянской ассоциации промышленников Confindustria Карло Бономи.

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Общий оборот этих компаний — 7,4 млрд евро, общий объем накопленных инвестиций — 11 млрд евро.

Сейчас ввиду санкций со стороны ЕС и вероятного ответа властей России все эти компании, о которых никто из итальянских политиков не говорит ни слова, «брошены на произвол судьбы», добавил Бономи.