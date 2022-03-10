Луганск, 10 марта, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Обстрелу подвергли 10 марта ВСУ два населённых пункта ЛНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

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Украинские боевики в 14:45 мск атаковали Первомайск, а в 15:00 мск — село Логвиново. Они применили миномёты калибра 120 мм, выпустив 11 мин.

Напомним, за сутки 9 марта ВСУ шесть раз обстреливали территорию ЛНР.