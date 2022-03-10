Москва, 10 марта, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Похищение спецслужбами Украины Александра Каревина, Дмитрия Скворцова и Яна Таксюра в Киеве напоминает худшие практики тоталитарных режимов ХХ века. Об этом ИА REGNUM 10 марта заявил профессор, доктор исторических наукАркадий Минаков.

Допрос в гестапо

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«Конечно, это чудовищно! Сразу вспоминается Советская Россия, где чекисты раскрывали несуществующие «контрреволюционные заговоры» в среде интеллигенции, и соответствующая практика гестапо в 1930-е годы в Германии», — заявил эксперт.

Напомним, что 10 марта сотрудники СБУ вломились в дома к публицисту Дмитрию Скворцову, историку Александру Каревину и писателю Яну Таксюру. Об этом успели сообщить сами киевляне в соцсетях. Судьба Яна Таксюра и Александра Каревина остаётся неизвестной.