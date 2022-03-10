Вашингтон, 10 марта, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Американское военное руководство не планирует отправлять контингент на Украину для участия в боевых действиях, сообщила 10 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Она пояснила, что США не планируют ни отправлять своих военных на Украину, ни вступать там с Россией в противостояние.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации Украины. Кампания начата после признания суверенитета ДНР и ЛНР.