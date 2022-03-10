Тирана, 10 марта, 2022, 23:35 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 1239 человек выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. В стране скончался один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 100. Об этом сообщило вечером 10 марта министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Diego Delso Крепость Петрела, Тирана Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 272 479 случаев заражения коронавирусом, 267 876 человек излечились, скончались 3484 пациента с COVID-19. На стационарном лечении находятся 44 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 1119, оно в Албании, как и в соседних странах, продолжает снижаться уже месяц, при этом около трети выявленных активных заражений — 317 — приходится на Тирану.