Скопье, 10 марта, 2022, 23:13 — ИА Регнум. В Северной Македонии 10 марта в результате обследования 2538 образцов выявили 318 новых носителей коронавируса, при этом 43 случая заражения — повторные. Также в стране зарегистрировали 468 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончались 13 пациентов с COVID-19, также зарегистрировано пять ранее произошедших летальных исходов.

CharlesFred Горожане, Скопье Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 300 714 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9117, 289 532 пациента выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 2065 — за новогодние праздники их число удвоилось, однако в феврале пошло на спад.