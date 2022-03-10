Рим, 10 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Евросоюз должен быть последовательным и отказаться от закупок нефти и газа в России, заявил в четверг, 10 марта, лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

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В противном случае получается, что «Россия использует деньги (полученные от Евросоюза — прим. ИА REGNUM) на оружие», добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 25 тысяч жителей Украины.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%.

За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества — более чем в два раза. Цена на бензин с начала 2022 года выросла на 25% — до 2,20 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.