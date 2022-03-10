Приштина, Сербия, 10 марта, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Правительство сепаратистского Косово учредило рабочую группу по интеграции в НАТО. Об этом 9 марта сообщили косовские СМИ.

Shkumbin Saneja Здание правительства Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Группу возглавил министр иностранных дел Косово, а в ее состав вошли министры обороны, юстиции и внутренних дел, представители кабинета президента Косово ВьосыОсмани, премьер-министра Альбина Курти, посольства Косово в Брюсселе и США, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее парламент сепаратистского Косово призвал правительство инициировать вступление Косово в НАТО. Депутаты сочли это необходимым шагом в свете «российской военной операции на Украине».