Москва, 10 марта, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Несмотря на разность политических взглядов, все фракции Госдумы поддержали президента России и военных участвующих в специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдумы Владимир Васильев.

Government.ru Владимир Васильев

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«Президент, приняв решение об операции, спас миллионы жизней ни в чем не повинных людей», — заявил Васильев.

По его убеждению, миротворческий характер специальной военной операции на Украине очевиден и понятен, подчеркнул парламентарий.

«Не начни мы специальную операцию, страшно представить, на какой шаг могло бы пойти обезумевшее неонацистское руководство Украины», — отметил парламентарий.