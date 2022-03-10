Мехико, 26 апреля, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал США за политику двойных стандартов, поскольку Вашингтон помогает Киеву, но отказывается поддержать Латинскую Америку в борьбе с причинами миграции.

Lopezobrador.org.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

«Мы настаивали на том, чтобы они [США] выделили ресурсы бедным народам Латинской Америки и Карибского бассейна для того, чтобы устранять причины, порождающие миграцию. Ведь люди не покидают свои города по собственному желанию, они уезжают по необходимости. Они ничего не выделили. Но когда речь идёт об отправке денег в Газу или на Украину, Конгресс соглашается на выделение миллиардов долларов. Это двойные стандарты. Мне очень жаль, я всей душой желаю, чтобы США изменили эту внешнюю политику, потому что она им не на пользу. Она не приносит пользы народам, да и им самим она не идёт во благо. Это изжившая себя, устаревшая, анахроничная политика, которой более 200 лет», — заявил президент Мексики в ходе ежедневной пресс-конференции.

Также Лопес Обрадор подверг критике опубликованный 22 апреля Госдепартаментом доклад о ситуации с правами человека по всему миру. В частности, в документе указали на «серьёзные проблемы с независимостью судебной власти» в Мексике, нарушения свободы слова, случаи насилия в отношении журналистов.

По мнению мексиканского лидера, США не могут быть мировыми судьями в вопросах защиты прав человека при лидерстве продаж оружия в мире, приводящего к гибели невинных людей.

Как сообщало ИА Регнум, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал аморальным решение Конгресса США выделить военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, учитывая голод в мире и проблему миграции в Америке. Он напомнил, что в США 50 штатов, из них в 21 производят оружие, куда и уйдут миллиарды долларов.

В Мексике пообещали не принимать ни при каких обстоятельствах мигрантов, которых власти американского штата Техас решили выслать из США. В МИД Мексики уточнили, что выступят в апелляционном суде пятого округа США в Новом Орлеане и «предоставят информацию о влиянии закона на американо-мексиканское сообщество и на отношения между Мексикой и США».

Ранее в Сенате США провели процедурное голосование о поддержке союзников. Объём пакета составил 95 млрд долларов, из них для Украины предусмотрен примерно 61 млрд долларов, 26 млрд долларов — для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.