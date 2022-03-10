Минск, 10 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. «Сегодня белорусские правоохранители одновременно с коллегами из-за рубежа провели спецоперацию по пресечению деятельности «лжеминёров» — трансграничной преступной группы, участники которой направляли заведомо ложные сообщения об опасности в различные учреждения на территории Белоруссии других стран», — сообщила 10 марта пресс-служба белорусского МВД.

Телефонный терроризм

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В министерстве пообещали сообщить подробности на ближайшем брифинге. Предварительно сообщено, что среди организаторов группы был некий «подросток из Витебской области».

Напомним, на 11 марта в Москве запланированы переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Официальный Минск неоднократно обращался к России за финансовой помощью, поддержав российскую спецоперацию на Украине. При этом белорусские военнослужащие в спецоперации не участвуют, российской армии предоставлена белорусская территория. ЕС, США и Украина расценили такую поддержку как соучастие и применили к Белоруссии санкции.