Стокгольм, 10 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 56. Информация была опубликована 10 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 17 749 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 465 099 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2147 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 810 213 человек старше 12 лет (86,9%), вторую — 7 600 009 (84,6%). 5 037 058 шведов старше 18 лет прошли процедуру ревакцинации (61,0%). Напомним, что с 22 февраля информация по вакцинированным обновляется только по четвергам.