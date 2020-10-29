10 Марта
 
17:06

Мишустин: Крайне важно не допустить срыва посевной. Сельхозпроизводители смогут на полгода перенести выплаты по льготным кредитам и ещё на год пролонгировать краткосрочные займы.

17:05

Туристическая отрасль получит преференции, для тех структур, которые предоставляют в пользование туристические объекты (в основном отели), обнулят НДС — Мишустин.

17:04

Мишустин также рассказывает о мерах по развитию IT‑ и строительной отраслей.

17:03

Мишустин: Подготовлен законопроект, направленный против закрытия производства. При уходе той или иной компании над её собственности может быть введено внешнее управление.

17:02

Михаил Мишустин: Главные задачи — защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойной работы предприятий и сохранение занятости.