Президент России Владимир Путин сегодня, 10 марта, проведёт очередное совещание с членами правительства. Оно пройдёт в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой встречи станут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. С докладом о размещении в российских регионах беженцев с востока Украины выступит исполняющий обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов:

минимизация последствий санкций;

стабилизация внутреннего финансового рынка;

работа платёжных систем;

поддержка строительного комплекса;

посевная кампания;

импортозамещения;

цены на продукты питания;

обеспечение беженцев с Донбасса на территории РФ.

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