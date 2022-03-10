София, 10 марта, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Министр обороны Болгарии Драгомир Заков выступил на закрытом заседании Народного собрания (парламента) страны с докладом, основные пункты которого держатся в секрете. Об этом 10 марта сообщает софийская газета «Факты».

Армия Болгарии

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В ходе своего спича с парламентской трибуны глава болгарского оборонного ведомства выдал информацию о техническом состоянии и боеспособности армии государства, а также ознакомил народных избранников с военной доктриной Софии.

Как утверждают аналитики, указанное выступление носило отчетный характер, и проводить заседание парламента в закрытом режиме не было необходимости.

Напомним, Заков возглавил минобороны Болгарии 1 марта нынешнего года. На этом посту он сменил Стефана Янева, подавшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Кирилом Петковым.