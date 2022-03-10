Москва, 10 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. На предприятиях иностранных компаний, которые уходят из РФ, нужно вводить внешнее управление, чтобы люди не теряли рабочих мест, заявил 10 марта на совещании с членами правительства России президент страны Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

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Отметив, что Россия приветствует желание иностранных компаний продолжать работать в РФ, президент указал на то, что права людей, работающих в России на иностранных предприятиях, должны быть защищены. К тому же и российские поставщики комплектующих не должны страдать от того, что компания решила уйти из России.

Владимир Путин «Нужно переводить их во внешнее управление и передавать тем, кто работать хочет. Мы найдём легальное решение этих вопросов».

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что, если иностранные собственники компаний в РФ закроют предприятия, следует рассмотреть вопрос введения внешнего управления.