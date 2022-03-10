Москва, 10 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Никаких иллюзий по поводу Запада у руководства России больше нет, а у народного большинства их никогда и не было, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 марта, комментируя высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

Как сообщалось ранее, Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сделал ряд заявлений, сказав, в частности, что Россия вступила с Западом в бой за право быть на политической карте мира и что страна сделает всё для обретения полной независимости от Запада.

« На переговорах в Турции наш министр иностранных дел профессионально совместил решение двух задач: политической и политико-пропагандистской.

Политически на примере Турции он наглядно продемонстрировал всем желающим «внести свой вклад», что создавать лишь политическую возню вокруг российско-украинских контактов бессмысленно и даже себе во вред. Если хочешь содействовать прекращению конфликта на Украине, сделай хотя бы что-то, чтобы подготовить украинскую сторону к пониманию необходимости отказа от русофобской позиции и действий в угоду Западу. Этого турки не сделали, а лишь дали Кулебе возможность побравировать.

Тем не менее если подвести общий итог образно, то Лавров как бы сказал Кулебе: ну что, помогли тебе твои турки? И Чавушоглу: ну что, турки, помогли вы своим украинским подопечным? И главное: переговоры в Анталье ещё раз наглядно продемонстрировали, что поднимать вопрос о встрече президента России с Владимиром Зеленским не имеет никакого смысла.

Если же говорить о политико-пропагандистской задаче, то из сделанных Сергеем Лавровым заявлений я бы выделил слова о том, что бой, в который Россия вступила с Западом, — это бой за право России быть на политической карте мира и это бой не на жизнь, а на смерть. Такое заявление от министра иностранных дел дорогого стоит! Его оценят и в мире, и у нас дома.