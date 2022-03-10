Вашингтон, 10 марта, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Американский банк Goldman Sachs прекращает все свои операции в России, став первым крупным банком с Уолл-стрит, покинувшим страну на фоне ситуации на Украине, сообщает 10 марта Reuters.

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

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«Goldman Sachs закрывает свой бизнес в России в соответствии с нормативными и лицензионными требованиями», — говорится в заявлении банка.

Отметим, что согласно годовой отчетности банка, кредитный риск в России составляет $650 миллионов.