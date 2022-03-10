Вашингтон, 10 марта, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Один из крупнейших авиаперевозчиков США United Airlines вернет на работу сотрудников, которые ранее были уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса, сообщает 10 марта Reuters.

Melvinnnnnnnnnnn (FN2187) Самолет авиакомпании «United Airlines»

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Компания, базирующаяся в Чикаго, объявила, что около 2200 непривитых сотрудников смогут вернуться в офис на прежние должности начиная с 28 марта.

Напомним, United Airlines стал одним из первых крупных американских работодателей, обязавших сотрудников делать прививки от COVID-19. Ранее апелляционный суд США отклонил просьбу шести работников компании о блокировании приказа о вакцинации.