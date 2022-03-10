Москва, 10 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Россия готова работать со всеми партнёрами, которые сами того желают, и не собирается ни от кого закрываться. Об этом в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми партнёрами, которые этого сами хотят. Права тех, кто работает в России, должны быть надёжно защищены. Те, кто хочет закрывать производства — нужно действовать решительно и не допускать ущерба для российских поставщиков комплектующих материалов. Нужно переводить их во внешнее управление и передавать тем, кто работать хочет. Мы найдём легальное решение этих вопросов», — сказал Путин.

Он напомнил о сфере удобрений, по которой могут возникнуть проблемы во всём мире: «Острая ситуация складывается в мире. Ещё до событий, связанных с Украиной, ситуация была сложной. Она усугубляется. Потому что РФ и Белоруссия является одними из крупнейших поставщиков. Если будут препятствия, то цены, и без того запредельные, ещё больше вырастут, что повлияет на продукты питания. Мы ни в коем случае не должны допустить ничего подобного на нашем рынке. Надо обеспечить необходимый объём удобрений на нашем рынке».

При этом Путин подчеркнул, что у России есть нужный объём ресурсов: «Если будут для нас проблемы, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Это скажется на решении гуманитарных проблем. Со странами, которые ведут себя дружественно, у нас есть договорённости об обеспечении их потребностей в удобрениях. Для них это очень важно».