Москва, 10 марта, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Ведущие международные фармацевтические компании в настоящее время не отказываются работать с Российской Федерацией. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 10 марта заявил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков.

Александр Погожев, ИА REGNUM Лекарства

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По его словам, отказов не выявлено, но возникают некоторые трудности с логистикой.

Он подтвердил, что некоторые опасения вызывают трудности, возникающие с транспортировкой препаратов, но и они решаются по мере поступления: «Каждый день ситуация в этой части меняется, нет никакого постоянства. Но в основном пока индустрии удается самостоятельно решать те задачи с поставками, используя разные формы и подходы. И до сих пор удавалось не слишком затягивать время поставки».

Представитель Ассоциации также сообщил, что его зарубежные коллеги обратились в Европейскую комиссию с просьбой не распространять действие санкций на лекарственные препараты и медицинские изделия. Также предложено организовать «зеленые коридоры» поставок по аналогии с теми, что уже действовали в условиях распространения первой волны COVID-19.

«Это говорит о том, что не только на уровне локальных офисов, но и на уровне штаб-квартир и глобальных наших ассоциаций в Европе и в мире такая приверженность к выполнению этой миссии закреплена в официальных письмах», — добавил Шипков.