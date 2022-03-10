Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Популярность работы на строительном рынке Санкт-Петербурга среди иностранных рабочих может снизиться из-за девальвации рубля. В скором времени стройки рискуют недосчитаться более 60% работников, отмечает 10 марта издание РБК-Петербург .

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Если до недавнего времени дефицит рабочей силы на строительных площадках Петербурга сохранялся на уровне 25%, что также негативно сказывалось на сроках строительства и себестоимости, то в ближайшее время, в связи с падением курса рубля, ситуация с оттоком трудовых мигрантов усугубится, а дефицит рабочей силы увеличится более чем в два раза.

Дело в том, что иностранные рабочие переводят заработную плату в доллары, чтобы перечислить деньги на родину родственникам, а нынешнее положение рубля едва ли удовлетворит иностранного работника. Кроме того, с 9 марта ЦБ РФ ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране и ввел до 9 сентября полный запрет на покупку наличной валюты в банках, что также подрывает интерес трудовых мигрантов к российскому рынку.

«Мигрантам становится попросту невыгодно работать в пересчёте на доллары, — пояснил генеральный директор СК «СтройКрафт» Николай Большаков. — Сейчас и так ещё не оправившийся рынок [из-за пандемии], вероятно, снова столкнётся с оттоком трудовых мигрантов, в результате чего дефицит рабочей силы вполне может превысить 60%».

Кроме того, рассчитывать на то, что дефицит рабочих рук на стройках можно будет компенсировать работниками из Петербурга и Ленобласти, нельзя. Благодаря многолетней ставке строительной отрасли на дешевую иностранную рабочую силу, чтобы сократить расходы и снизить себестоимость, профессия строителя перестала быть востребованной у отечественных специалистов.