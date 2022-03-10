Москва, 10 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Россия должна научиться использовать политические амбиции главы Турции в своих целях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

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«Эрдогану очень не нравится, когда им кто-то верховодит. Это можно было ясно увидеть, когда Эрдоган хотел помочь палестинцам в конфликте с Израилем, а ему из США пригрозили и велели сидеть на месте. Ему это очень не понравилось, но на месте он всё-таки вынужден был остаться. А у Эрдогана — большие амбиции построить свою Османскую империю, и он, конечно, мыслит, как император. Он хочет показать Западу, какой он самостоятельный. Нам нужно такое его поведение использовать в своих интересах», — сказал эксперт.

Напомним, что 7 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжать взаимовыгодные экономические связи с Россией.