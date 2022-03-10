Москва, 10 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В России поддерживается очень высокий темп жилищного и дорожного строительства. Об этом 10 марта заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Kremlin.ru Марат Хуснуллин

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«В прошлом году, несмотря на пандемию, у нас были достигнуты исторически высокие показатели в области жилищного и дорожного строительства. Мы ввели 92,6 млн кв метров жилья — это самый большой ввод за всю историю нашей страны. Это на 13% выше, чем в 2020 году. Мы уложили 162 млн кв метров асфальта — это на 12% с лишним выше, чем предыдущий год. Это также самый высокий показатель за всю историю ремонта и строительства дорог в нашей стране», — заявил Хуснуллин.

«При этом мы набрали такие хорошие темпы, что за два месяца этого года ввод жилья по сравнению с аналогичным периодом также на 31% больше», — указал он.