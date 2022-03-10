Москва, 10 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Меры таможенно-тарифного регулирования на продовольственном рынке РФ следует ужесточить, считает депутат Государственной думы от Партии Роста Оксана Дмитриева. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она заявила сегодня, 10 марта, комментируя заявление главы ФАС Максима Шаскольского об оперативности введения данных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Считаю, что для сдерживания роста цен в России нужно отказаться от налогового манёвра, который был нам предписан ВТО. Совсем недавно повысили НДПИ на руды чёрных и цветных металлов, ввели акцизы на жидкую сталь. Это привело к росту цен на металлы и металлоконструкции», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что для сдерживания цен надо снижать или отменять налоги, которые влияют на цены внутреннего потребителя, а всю сверхприбыль извлекать за счёт экспортной пошлины.

«Тоже самое и по продовольствию. Нужно уже сейчас заранее вводить экспортные пошлины и квоты на вывоз по зерновым, иначе тот рост, который сейчас будет на мировом рынке, он обязательно нас захлестнёт», — пояснила Дмитриева.

Также для преодоления разрыва технологических цепочек и кооперационных связей она предлагает полностью пересмотреть 44-й Федеральный закон, и в целом ряде случаев отказываться от тендеров и конкурсов и переходить к долгосрочным контрактам, сбалансированным по ценам и срокам.

«В ряде случаев следует осуществлять плановое прикрепление поставщиков к потребителям. Тогда мы сможем восстановить технологические цепочки и переориентировать производство на отечественные комплектующие и полуфабрикаты», — добавила депутат.