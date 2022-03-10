Москва, 10 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Энергомашиностроительная компания Schneider Electric не планирует покидать Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Schneider Electric в России и странах СНГ Йохан Вандерплаетсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Указанная компания занимается производством оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Йохан Вандерплаетсе отметил, что организация не планирует останавливать свою работу на территории России.

«Мы не планируем уходить. Нет, конечно. Мы работаем и всегда работали в России», — уточнил он.