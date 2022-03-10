Москва, 10 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Выпуск продукции АПК в 2022 году даже превысит уровень выпуска предыдущего года. Об этом 10 марта глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

Следите за развитием событий в трансляции: «Противодействие санкциям: Путин совещается с правительством — трансляция»

«Производство пищевой и перерабатывающей промышленности, по прогнозам, в 2022 году составит 101%, напитков — 102%», — заявил Патрушев.

«Хочу подчеркнуть, что продовольственная безопасность нашей страны обеспечена. Россия полностью покрывает собственные потребности по всем основным видам продукции. Кроме того отмечу, что мы готовы продолжать исполнять экспортные обязательства», — указал он.