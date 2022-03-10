Вашингтон, 10 марта, 2022, 17:41 — ИА Регнум. О возможном ослаблении санкций против Венесуэлы на фоне потребностей США в нефти сообщает (со ссылкой на представителей американской администрации) 10 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Несмотря на то, что нефть нужна США, Вашингтон ставит Каракасу условия: американцы хотят видимого прогресса «в восстановлении демократии» в республике.

Напомним, Вашингтон объявил на фоне проведения российскими военными спецоперации на Украине об отказе от российской нефти. Затем последовало обращение США в Венесуэлу: Каракасу предлагают ослабить санкции.