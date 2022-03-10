Москва, 10 марта, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Россия непричастна к повышению цен в США. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил президент страны Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Объявили, что закрывают импорт российской нефти. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, результаты своих ошибок пытаются свалить на нас. Это очевидная вещь, потому что поставки российской нефти в США не превышают 3%. Мы тут ни при чём!», — сказал Путин.

По его словам, американские политики «прикрываются этими решениями, чтобы обмануть собственное население»: «Пытаются договориться со странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения — и с Ираном готовы помириться, и в Венесуэлу поехали. Но не надо было вводить санкции! То же самое будет и в отношении нашей страны. Но мы с нашими партнёрами, кто не признаёт санкции, найдём решения проблемы».