Москва, 10 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Защита внутреннего рынка и поддержание занятости — в числе приоритетов правительства на настоящий момент. Об этом 10 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«В качестве главной задачи мы определили защиту внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидации нарушений логистических и производственных цепочек. И, конечно, сохранение занятости», — заявил Мишустин.

«Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к изменившимся условиям», — указал он.