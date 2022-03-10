Варшава, 10 марта, 2022, 17:07 — ИА Регнум. В Польшу переброшены два американских зенитных ракетных комплекса Patriot, заявила 10 марта американский вице-президент Камала Харрис журналистам в Варшаве.

Камала Харрис

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По итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой американская гостья заявила, что ЗРК доставлены в республику — для демонстрации готовности Вашингтона обеспечивать безопасность своих союзников в целом и Варшаву — в частности.

Харрис заявила, что непрерывно («ежедневно») в Польшу идут поставки из США. Она в этой связи упомянула противотанковые комплексы и зенитные ракетные системы.

Харрис «Процесс непрерывный, он не будет завершён пока в нём есть необходимость».

Добавим, что заявление сделано в контексте темы спецоперации ВС России по демилитаризации Украины.