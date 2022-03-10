Симферополь, 10 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Попытки спекулировать и наживаться на необоснованном завышении цен недопустимы, об этом 10 марта в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

В магазине

«Полностью поддерживаю предложения о принятии мер по государственному регулированию цен на социально значимые товары, хотя бы на время. Считаю, что попытки спекулировать и наживаться на завышении цен в такой сложный период недопустимы. Эту крысиную возню надо пресекать самым решительным образом», — подчеркнул Аксёнов.

Он отметил, что власти региона намерены ужесточать контроль над ценами. Кроме того, в ближайшее время на территорию Крыма будут налажены дополнительные поставки сахара, риса и гречки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, наблюдается повышенный спрос на ряд продовольственных товаров. В результате в ряде торговых точек цены за последние несколько дней выросли.