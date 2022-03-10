Минск, 10 марта, 2022, 16:49 — ИА Регнум. «Белорусам рассылают липовые повестки о мобилизации», — сообщило 9 марта министерство обороны Белоруссии. Липовые повестки о мобилизации, согласно публикации, граждане сами принесли в министерство.

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«Военное ведомство информирует о том, что подлинные повестки не подлежат нумерации, заверяются гербовой печатью, а в тексте повестки указываются ссылки на существующие нормативные правовые акты и в целом, они имеют совершенно другую форму установленного бланка», — сказано в сообщении.

Действия распространителей подобного рода поддельных документов, отмечено в публикации, содержат состав административного правонарушения — ст.19.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях, а при определённых обстоятельствах подпадают под ст. 339 «Хулиганство» белорусского Уголовного кодекса.

Минобороны сообщило также, что граждане имеют возможность уточнить информацию в соответствующем военном комиссариате, а при отсутствии законных оснований для прибытия в военный комиссариат — обратиться в органы внутренних дел с целью установления виновных лиц.

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