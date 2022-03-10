Екатеринбург, 10 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4115 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

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По состоянию на 10 марта болезнь победили уже 245 679 человек. Подтверждено 393 353 случая заражения коронавирусом.

Число летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 10 393. По причине коронавирусной инфекции за прошедшие сутки скончались 12 человек.