Пекин, 10 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Всё мировое сообщество хотело бы, чтобы на Украине прекратились боевые действия. Об этом 10 марта заявил китайский министр иностранных дел Ван И на видеопереговорах с коллегой из Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

U.S. Department of State Ван И

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Он сказал, что Пекин, как и всё международное сообщество, желают увидеть скорейшее прекращение огня на украинской территории. Пресс-служба МИД Китая так комментирует переговоры:

«Ван И заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы выступаем за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины, за разрешение споров между странами в соответствии с целями и принципами Устава ООН, за серьёзное отношение и решение законных интересов всех стран в области безопасности».

«Ван И отметил, что Россия и Украина провели три раунда переговоров. Хотя между двумя сторонами всё ещё есть очевидные разногласия, с каждыми переговорами разногласия будут уменьшаться на один пункт, надежда на мир будет увеличиваться на один пункт», — говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В конце концов на переговорах дойдёт до того, что будет поставлен вопрос о прекращении боевых действий, отмечает китайский дипломат. «Китай надеется, что международное сообщество будет и впредь поощрять и поддерживать российско-украинские переговоры и создавать для этого необходимые условия и условия», — сообщили в пресс-службе.