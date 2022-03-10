Саратов, 10 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Саратовской области по рекомендации главного санитарного врача смягчают требования по заполняемости зрительных залов в объектах культуры. Об этом 10 марта сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрители на трибунах

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«С 14 марта уровень допустимой наполняемости залов в учреждениях культуры (театры, кинотеатры, филармонии, дома культуры, цирки) при соблюдении всех санитарных требований увеличивается с 50% до 70%. Сегодня подписал такое постановление», — заявил вице-губернатор.

Аналогичное решение коснется проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп. Допустимое число зрителей возрастет с 30% до 50% от общей вместимости трибун, добавил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 14 марта к штатному режиму работы (без предварительной записи) вернутся многофункциональные центры «Мои документы».

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