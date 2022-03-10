Вашингтон, 10 марта, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила Россию в якобы ложных заявлениях о спонсируемых Штатами биоисследованиях на территории Украины, написав 10 марта гневный твит.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Дженнифер Псаки

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«После того, как Россия сделала свои ложные заявления, а Китай, видимо, поддержал пропаганду, нам всем следует быть начеку: Россия может применить химическое или биологическое оружие на Украине или провести ложную операцию, используя его. Схема очевидна», — заверила Псаки.

Псаки добавила, что новость о биологическом и химическим оружии является «очевидной уловкой России, чтобы попытаться оправдать» операцию на Украине.

Примечательно, что в то время, как Белый дом оспаривает причастность к работе биолабораторий, аминистарция президента США Джо Байдена выражает опасения, что данные объекты перейдут к России.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Вашингтон старается не допустить перехода объектов, где проходят биологические исследования, имеющихся на территории Украины, под контроль России.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней. Это потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В свою очередь МИД Китая призвал США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и опасных патогенах, над которыми проводились исследования.