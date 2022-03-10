Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Известный петербургский бизнесмен, глава девелоперской компании Fort Group Максим Левченко предложил властям выходить на прямой диалог с иностранными компаниями для того, чтобы совместными усилиями помочь предприятиям с иностранным капиталом остаться в России и продолжить работу. Такими мыслями 10 марта бизнесмен поделился на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

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Проблема массового ухода иностранных компаний и брендов взволновала владельца ряда крупных торгово-развлекательных комплексов. Максим Левченко отмечает, что действия иностранных брендов прежде всего продиктованы проблемами в логистике, на что в свою очередь влияют западные антироссийские санкции и закрытие авиасообщения между Россией и другими странами.

Из-за приостановки работы компаний в тяжелом положении оказываются работники, которым хоть и обещают сохранение заработной платы, но размер её будет меньше обычной. В случае полного ухода сотрудники остаются без работы.

В связи с этим бизнесмен видит выход из ситуации в диалоге с теми компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы остаться на территории России и не потерять клиентов и прибыль. По мнению Левченко, такой диалог между властями и бизнесменами может дать положительные результаты.

«Хорошо бы прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, организовать диалог с иностранными компаниями, которые не хотят терять российский рынок, понять, чем можно им помочь, как поскорее возобновить их деятельность», — пишет Левченко.

Вариант национализации предприятий компаний, которые приостановили работу в России, Максим Левченко считает недопустимым. Особенно в сфере текстильного ритейла, которой требуется частая смена коллекций.

«Вопрос ведь, в первую очередь, о сохранении тысяч рабочих мест, выплате налогов и кредитов. Все это затрагивает интересы сотен российских поставщиков. Нельзя тупо взять и приватизировать магазины Zara или H&M без постоянно меняющихся коллекцией. Через пару месяцев получим несколько миллионов пустых квадратных метров, где вместо покупателей будет гулять ветер», — подчёркивает бизнесмен.

Напомним, в связи с тем, что российский рынок стали покидать иностранные компании, в России актуализировался вопрос национализации иностранных активов. Так, в Петербурге под этот процесс могут попасть главные торговые центры, к примеру «Галерея» и «Невский центр», а также два ТРЦ «Мега» в Ленобласти.