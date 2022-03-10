Варшава, 10 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. К введению новых антироссийских санкций призывает польский президент Анджей Дуда 10 марта. Такое заявление польского лидера прозвучало после его встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

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Заявив, что в отношении России пора вводить новые санкции, Дуда подчеркнул, что Москва якобы должна ответить за свои действия. Это заявление сделано в контексте продолжающегося процесса димилитаризации Украины.

Призывая «спасать Украину», Дуда заявил, что Запад должен проявлять «единство» и «говорить одним голосом», транслируя жёсткую позицию в отношении России. Польша, подчеркнул он, поддерживает политику США в отношении Москвы.