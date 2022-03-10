Москва, 10 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сотрудничество в рамках БРИКС и тему российской специальной военной операции на Украине обсудили 10 марта в ходе телефонных переговоров президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Саммит Россия — Африка

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В разговоре, который инициировала южноафриканская сторона, президент России «информировал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, а также о ситуации на переговорах с представителями украинских властей».

Со своей стороны глава ЮАР «выразил поддержку предпринимаемым политико-дипломатическим усилиям».

Кроме того, участники переговоров обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. Лидеры государств заявили, что готовы развивать стратегическое партнёрство: расширять торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, совместно прилагать усилия в борьбе с COVID-19

«Акцентирована важность продолжения взаимодействия в рамках БРИКС и на других международных площадках», — сообщили в Кремле. Путин и Рамафоза условились о продолжении контактов.