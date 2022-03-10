Волгоград, 10 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки выписаны с выздоровлением 2 011 жителей, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в региональном оперативном штабе. В стационарах и амбулаторно продолжают лечение 15 162 пациента. Скончались от осложнений ещё 15 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области выявлено 195 867 носителей инфекции, новые случаи заболевания COVID-19 за сутки зафиксированы в 31 районе региона. Выздоровели 174 195 человек, зарегистрировано 6510 летальных исходов.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки в ковид-госпитали поступили 208 новых пациентов.