Москва, 10 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Для поддержки экономики Москвы особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения. Об этом 10 марта написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

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По его словам, власти столицы уже подготовили перечень мер поддержки экономики города. В рамках него определено несколько приоритетных направлений.

В числе ключевых задач Собянин назвал сохранение рабочих мест, бесперебойную работу предприятий и организаций, а также импортозамещение, под которым власти подразумевают локализацию в Москве максимального количества производителей товаров и услуг. Также внимание планируется уделать социальной поддержке граждан.