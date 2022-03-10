Таллин, 10 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Эстония пока не будет выдавать российским гражданам туристические визы. Такое решение связано с событиями на Украине, сообщила эстонский министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс 10 марта на пресс-конференции правительства.

ChaozChris Эстония

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Она отметила, что речь идёт в первую очередь о периоде, пока идёт военная деятельность России на Украине. Выдаваться не будут новые визы.

«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации», — сказала Лийметс.

Глава МИД добавила, что для российских граждан, у которых в Эстонии проживают члены семьи или больные родственники, сделают исключение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр ЭстонииКая Каллас призвалаЕвросоюз вытерпеть трудности, вызванные противостоянием с Россией.

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