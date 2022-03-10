Волгоград, 10 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Волгоградская область, используя новые возможности, в том числе в импортозамещении, в развитии действующих и создании новых производств имеет все основания, чтобы развить свой текущий потенциал и укрепить свои позиции на открывающихся рынках сбыта и оказания услуг, заявил 10 марта губернатор Андрей Бочаров.

Https://www.volgograd.ru Выступление Андрея Бочарова

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Глава региона выступил с обращением к жителям Волгоградской области по поддержке президента РФ Владимира Путина и вооружённых сил России. В концертном зале филармонии собрались около 800 представителей разных сфер жизни. Андрей Бочаров вспомнил санкции, вводимые в отношении РФ ещё с XI века, и отметил, что регион остаётся открытым к равноправному и взаимоуважительному партнёрству.

«У нас, у нашей страны свой путь развития. И мы должны понимать, что когда мы вместе, едины, когда вместе помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, мы становимся только сильнее. Этого никогда не поймут на Западе. При этом мы никому, ни одному народу, ни одной стране мира не угрожаем, не желаем зла и готовы сотрудничать, развивать отношения на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе», — подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Бочарова, экономический фундамент Волгоградской области обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть все сложности.