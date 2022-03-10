Индонезия отложила процесс эвакуации индонезийских граждан на Украине
Джакарта, 10 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о девяти индонезийских граждан, которые всё ещё находятся на Украине, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Prayitno
Индонезия
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«Ради безопасности граждан Индонезии мы отложили процесс эвакуации», — заявил глава департамента по защите индонезийских граждан при МИД Индонезии Джуда Нуграха.
По его словам, индонезийские граждане находятся в безопасности. Министерство иностранных дел Индонезии продолжает поддерживать с ними связь.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с главой МИД Турции.