Минск, 10 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. «Древесина — это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем — ее будут просить, покупать. И Европейский союз, и южные наши государства и соседи», — заявил 9 марта Александр Лукашенко, принимая чиновников с докладом по наведению порядка в лесах, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Согласно белорусской официальной статистике, в 2021 году экспорт белорусской древесины в Евросоюз $3,2 млрд и имел перспективы роста. Зампред белорусского совмина Юрий Назаров и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа после совещания в президентском дворце заявили, что экспорт древесины будет переориентирован с европейского рынка на азиатский. Белорусские чиновники усмотрели перспективы на рынках Китая, Ирана, Азербайджана, постсоветского Туркестана.

Читайте аналитику сюжета: Экономический кризис в Белоруссии