Москва, 10 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Правительство России утвердило список ранее ввезенного в страну оборудования, которое запрещено вывозить из страны до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея Правительство РФ

«В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение необходимо для обеспечения стабильности на российском рынке.

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Вывоз товаров ограничили во все государства, кроме членов Евразийского экономического союза, Абхазии и Южной Осетии.

Кроме того, российское правительство до конца 2022 года запретило продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.