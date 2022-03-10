Москва, 10 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Российская Федерация может инициировать разбирательство в международном трибунале по биолабораториям на Украине. Об этом 10 марта заявил депутат Госдумы Николай Новичков.

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«Это очень страшно, очень опасно, и очень важно сейчас получить свидетельские показания, найти убедительные доказательства того, что подобные исследования проводились. Выявить цели — зачем они проводились, и, я думаю, что мы недалеки от того, чтобы был организован международный трибунал», — цитируют слова Новичкова пресс-служба Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, членом комиссии которой он является.

Новичков уверен, что такой трибунал могут организовать в КНР, поскольку эта страна пострадала от бактериологического оружия во время Второй мировой войны.

Депутат отметил, что в настоящее время самое важное — обеспечить безопасность граждан Украины и российских военнослужащих, а уже после этого — следует найти доказательства незаконной деятельности и установить виновных.