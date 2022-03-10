Нижний Новгород, 10 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Несмотря на введённые странами Запада антироссийские санкции, все иностранные фармацевтические компании продолжают работать в России. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

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В ведомстве отмечают, что в России за последние годы наладили своё производство местные фармацевтические предприятия, которые производят высококачественные аналоги жизненно необходимых и важнейших зарубежных лекарств.

Руководство нижегородского минздрава считает, что иностранным компаниям будет сложно уйти с российского рынка, в том числе из-за возникающих в таком случае рисков потерять защиту своих патентов на медикаменты.

Также в министерстве подчеркнули, что на государственных и частных фармскладах в Нижегородской области имеется стратегический запас всех необходимых лекарственных препаратов.

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